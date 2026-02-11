Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo celebra el centenario de Sebastiana Savasta, vecina de Ouces

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/02/2026 13:52
Sebastiana, con su familia y la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, en su residencia de Ouces
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Sebastiana Savasta, una vecina de San Juan de Ouces, en Bergondo, ha cumplido cien años y la alcaldesa del municipio, Alejandra Pérez Máquez, se desplazó hasta su casa, en A Lagoa, para entregarle un ramo y un obsequio en nombre de toda la ciudadanía de Bergondo.

Nacida en Sicilia, después de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Mar de Plata, en Argentina, con su madre, su marido y cuatro hijos, y al llegar, la enviaron de vuelta a la isla italiana con el argumento de que tenía fiebre amarilla, con lo que no tuvo otro remedio que regresar a Sicilia. 

La madre de Sebastiana no dudó en acudir a la misma Eva Duarte 'Evita' y, después de nueve meses, pudo regresar a Argentina. Además, lo hizo en barco, con camarote asignado y todas las comodidades, por la mediación de la esposa de Juan Domingo Perón. 

Así, vivió 25 años en Italia, 50 en Argentina y lleva 25 años en Bergondo.

La centenaria enviudó con solo 38 años, con 4 hijos y una hija en camino, pero consiguió salir adelante, y ahora, con cien, cuenta 5 hijos, 9 nietos y 9 bisnietos; goza de una salud muy buena y solo se ve limitada por la movilidad de sus piernas, detallaron desde el Gobierno de Bergondo. 

En cuanto a su vida, siempre se encargó de las tareas de la casa y también tuvo un despacho de pan en Argentina.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cervecerías de bodega

Innovación e impacto positivo: la propuesta de Hijos de Rivera en HIP 2026
Redacción
Además de la restauración de la placa, se conmemoró el centenario de 'Las siete columnas'

María Pita restaura la placa de Wenceslao Fernández Flórez en su casa natal de la calle Torreiro
Óscar Ulla
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC

Vecinos de Sada alertan de “escollos” institucionales para visitar Corbeiroa
Lucía Tenreiro
Xisco Quesada

Fallece Xisco Quesada, el joven mallorquín que dio visibilidad al cáncer de páncreas
EFE