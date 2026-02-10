Un bus escolar sufre una salida de vía en Bergondo

Guardia Civil, Bomberos de Betanzos y Policía Local y Protección Civil de Bergondo actuaron ARCHIVO EL IDEAL

Un bus escolar en el que, a media tarde, viajaban once menores y sus acompañantes sufrió una salida de vía cuando circulaba por Bergondo, a la altura del punto kilométrico 1,500 de la vía provincial DP-0801, en concreto por la parroquia de Rois.

Según fuentes del servicio de Emerxencias 112, fueron los efectivos de Protección Civil de Bergondo los que informaron del siniestro en el que no se registraron daños personales. Se da la circunstancia de que algunos de los ocupantes no podían abandonar el vehículo porque la posición en la que quedó bloqueaba la apertura de las puertas.

Las mismas fuentes añaden que, de inmediato, se solicitó la intervención de agentes del parque comarcal de Bomberos de Betanzos, Guardia Civil y miembros de la Policía Local. Una vez en el lugar, fue necesaria la retirada de la tierra acumulada en la zona de las puertas para facilitar la apertura y permitir la salida de todos los pasajeros.