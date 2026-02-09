Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bergondo

La XXXIV Festa do Entroido llenará Bergondo de disfraces, música y animación

Redacción
09/02/2026 13:39
Carnaval de Bergondo 4
Carnaval en Bergondo
El Ideal Gallego
Bergondo celebrará el próximo sábado, 21 de febrero, la XXXIV Festa do Entroido, una cita ya consolidada en el calendario festivo del municipio que llenará de disfraces, música y animación el entorno del CPI Cruz do Sar. La jornada incluirá también la XXIX Festa da Orella, una iniciativa solidaria que contará con un donativo destinado al alumnado de 4º de ESO del centro educativo.

La programación comenzará a las 16:30 horas en el pabellón del CPI Cruz do Sar, donde se desarrollará una gran fiesta infantil con hinchables, desfiles de disfraces y talleres creativos, pensada para el disfrute de los más pequeños y sus familias.

A partir de las 19:30 horas, la música tomará el relevo con la actuación de la Orquestra Fania Blanco Show, coincidiendo con el inicio de la XXIX Festa da Orella. Durante la velada, además del reparto de orellas, se realizará un sorteo de regalos entre las personas asistentes.

En el descanso de la actuación de la orquesta, subirán al escenario los mejores grupos del festival “BergondoRisión”, una iniciativa ya clásica entre el alumnado de secundaria del CPI Cruz do Sar, que cada año garantiza momentos de humor y entretenimiento para el público.

Con esta programación, el Concello de Bergondo apuesta un año más por una celebración del Entroido participativa, familiar y solidaria, que combina tradición, música y animación para todos los públicos.

