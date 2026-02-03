Mi cuenta

Bergondo

Bergondo urge una solución al mal estado de la vía bajo la AP-9 en Miodelo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/02/2026 12:36
Bergondo urge una solución al mal estado de la vía en Miodelo
El acceso discurre por debajo del viaducto de la AP-9
Cedida
La vía situada bajo la AP-9 en Miodelo lleva años en situación de total abandono y desde el Gobierno de Bergondo urgen la intervención de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia "ao tratarse dunha vía sobre a que o Concello de Bergondo non ten competencia polas súas características e situación administrativa", explica Alternativa dos Veciños.

El Ayuntamiento de Bergondo solicitó a Audasa "a canalización das baixantes de auga da autoestrada, xa que parece o principal motivo de deterioro da vía, recibindo unha contestación negativa por parte da concesionaria" y,  ante esta situación, la institución municipal traslada ahora a la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia la necesidad de adoptar una solución definitiva a este tramo, en Miodelo. 

La carretera presenta lo que desde Alternativa dos Veciños califican como "unha situación administrativa complexa: trátase dunha sevidume no ámbito da AP-9 e aberta ao tráfico nos anos 90, situase nos lindes co Concello de Betanzos e cunha titularidade catastral pouco clara", lo que"está a provocar que a vía este nun limbo competencial mentres o seu estado continúa empeorando", sostiene AV.

"A veciñanza non pode seguir pagando as consecuencias desta falta de coordinación entre administracións", señalan desde Alternativa de Bergondo.

