Bergondo

Fina Paulos, de Bergondo, reconocida como mejor profesora de España en la categoría de Secundaria y Bachillerato

Redacción
02/02/2026 15:24
Fina Paulos, profesora de Bergondo
Cedida
La bergondesa Fina Paulos, profesora del IES Maximino Romero Lema de Baio, ha sido reconocida como mejor profesora de España en la categoría de Secundaria y Bachillerato en los premios EDUCA ABANCA 2025, considerados entre los galardones más prestigiosos del ámbito educativo en España.

La gala de entrega tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en la Sede Afundación de A Coruña, reconociendo a los mejores docentes del país en cada etapa educativa, y reunió a profesorado de toda España en un acto cargado de emoción y reconocimiento público hacia una profesión que sostiene el futuro del país. El certamen, impulsado por la Plataforma EDUCA con el apoyo de Afundación, volvió a situar en el centro a quienes, desde las aulas, transforman vidas y comunidad.

Durante su intervención, Fina Paulos recordó que “educar es mucho más que transmitir contenidos: es acompañar, escuchar y abrir caminos donde germinan valores esenciales como el respeto, la empatía, la igualdad, el pensamiento crítico y la creatividad”.

“Recibir este galardón —explicó— supone un honor personal, pero también un impulso para seguir defendiendo una educación humana, inclusiva y de calidad, que ponga en el centro a las personas y a sus historias de aprendizaje”.

Su trabajo se caracteriza por el uso creativo y ético de herramientas digitales, incluida la Inteligencia Artificial (IA), no solo para adquirir conocimientos técnicos, sino para desarrollar valores, pensamiento crítico y compromiso social.

Entre sus proyectos más destacados, realizado junto a su compañero Óscar Manuel Rey, se encuentra el Recurso Educativo Abierto (REA) por el que han recibido recientemente el “I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado” que recogerán en Madrid el próximo 2 de marzo, se trata de una propuesta didáctica que combina patrimonio cultural, historia, diversidad y tecnología. El proyecto integra herramientas como sensores NFC, creación audiovisual, radio escolar e IA, y ha sido diseñado para que pueda ser utilizado por centros educativos de todo el país.

