Bergondo

Lorenzana define la Panificadora Mencer de Bergondo como “un exemplo de inserción laboral”

Redacción
31/01/2026 21:17
Lorenzana charla con el personal de Mencer
Lorenzana charla con el personal de Mencer
QUINTANA
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó ayer la labor de la Panificadora Mencer, ubicada en el polígono de Bergondo, en cuanto a inserción laboral, ya que en ella trabaja una treintena de personas y más del 95% tiene algún grado de discapacidad. 

Lorenzana recordó el “apoio financeiro que a Xunta presta este ano ás empresas galegas cunha liña de axudas de acceso ao crédito que está aberta a solicitudes neste momento por importe de 19 millóns de euros” y visitó las instalaciones de la empresa, que abrió las puertas hace doce años. 

La titular de Economía e Industria en el Gobierno autonómico estuvo acompañada de la directora del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca.

Otra imagen de la visita de Lorenzana y Toca
Otra imagen de la visita de Lorenzana y Toca
QUINTANA

La CEC destaca en Bergondo el papel de los centros especiales de empleo

La firma se celebró esta mañana en A Coruña

La Fundación Amancio Ortega financiará con 12,5 millones la ampliación del Centro Ricardo Baró de Aspronaga

