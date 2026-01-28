Mi cuenta

Bergondo

Bergondo acuerda con Telefónica un nuevo emplazamiento para la antena contra la que se movilizaron Rois y Santa Marta

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
28/01/2026 10:35
En verano de 2025, los vecinos de Rois y Santa Marta se movilizaron contra la instalación de una torre de telefonía móvil 5G de unos 30 metros de altura, en las inmediaciones de las viviendas del núcleo de O Casal.

Ahora, casi ocho meses después, Alternativa dos Veciños confirma un acuerdo para situar la estructura en un emplazamiento alternativo, "nunha zona que minimiza o impacto sobre as vivendas e o entorno, dando resposta ás demandas veciñais e compatibilizando a prestación do servizo coa protección do territorio", indicaron desde AV. 

La movilización de los residentes, que incluso se manifestaron e impulsaron una recogida de firmas "en protesta pola torre de telefonía móbil de arredor de 30 metros de altura por el enorme impacto que suponía para varios núcleos, contó con el respaldo de los responsables municipales, que iniciaron una serie de trámites y conversaciones para "paralizar a instalación da antena na súa ubicación inicial e acadar un acordo con Telefónica para o traslado da infraestrutura a unha nova localización", indica Alternativa dos Veciños. 

"Dende o primeiro momento -explican- o concelleiro de Urbanismo e voceiro de AV, Juan Fariña, amosou o apoio á veciñanza afectada, recoñecendo a complexidade do procedemento, dado que a instalación era legal na ubicación prevista en Rois".

Vecinos de Bergondo se movilizan contra la colocación delante de sus casas de una antena de telefonía 5G

