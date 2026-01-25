Bergondo lleva al pleno la participación en el POS+2026 de la Diputación

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez

El Gobierno local de Bergondo llevará al pleno del próximo jueves 29 de enero tres asuntos vinculados al Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación de A Coruña (POS+), correspondientes al ejercicio 2026 y a sus distintos programas adicionales.

Por un lado, el pleno deberá ratificar la participación del Concello en el POS+ Adicional 1/2026 para la financiación de gastos sociales extraordinarios. A través de este programa, la Diputación asigna al municipio una aportación de 66.338,55 euros que se destinará íntegramente a gastos corrientes de carácter social durante el año 2026. Estos fondos permitirán reforzar la atención a las necesidades sociales del municipio, complementando una previsión global de gasto social que supera el millón de euros y que se financia mayoritariamente con recursos propios y otras aportaciones públicas, explican fuentes municipales.

Asimismo, el pleno abordará la participación del Concello en el POS+ Adicional 3/2026, destinado a la reducción de deuda municipal con la Diputación derivada del uso de préstamos provinciales en planes anteriores. En este caso, Bergondo cuenta con una asignación de 99.507,83 euros, que, al no tener ninguna deuda con el organismo provincial, se aplicará al financiamiento de gastos corrientes asociados a servicios públicos, en concreto al servicio de alumbrado público.

Finalmente, se someterá a aprobación la participación del Concello de Bergondo en el POS+ 2026 en su modalidad base, que configura el principal plan provincial de inversiones locales. La asignación total para Bergondo asciende a 563.877,68 euros, sumando las aportaciones provinciales correspondientes a 2026 y 2025. Estos fondos permitirán financiar dos actuaciones de gran relevancia para el municipio: por un lado, el proyecto de humanización, mejora de la seguridad viaria y accesibilidad del viario de la Praia de Gandarío, con una inversión total de 514.998,87 euros, de los que el ente provincial aportará 273.646 euros; y por otro, el proyecto de pavimentación con aglomerado asfáltico, riego asfáltico, zahorra y hormigón en distintas vías del término municipal, con un presupuesto de 490.189,56 euros, de los cuales 290.231 serán de financiación provincial. Además, se aprobará el plan complementario de inversiones financieramente sostenibles para 2026, que incluye la ejecución de nuevas aceras en la AC-214, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+220 y 0+454, en Guísamo.