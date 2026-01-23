Bergondo
La cuarta marcha de Cortiñán contra la supresión del baipás de Infesta se suspende por la meteorología adversa
El Ayuntamiento de Bergondo, que había convocado para este sábado la cuarta movilización vecinal contra la alternativa aprobada para la supresión del baipás de Infesta, ha anunciado la suspensión de la marcha “dadas las condiciones meteorológicas adversas”, informaron desde la coalición PSOE-Alternativa dos Veciños.
La manifestación convocada inicialmente se iba a celebrar a las 12.00 horas en Cortiñán.