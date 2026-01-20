Un edificio de 85 años renace en Bergondo: 126.000 euros para el Centro Social de Ouces

La diputada Cristina García (2d) y la alcaldesa, Alejandra Pérez (d), visitaron las obras con técnicos y ediles Cedida

La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Bergondo iniciaron la reforma integral del Centro Social Antonia Pato Pardo de Ouces. Unas obras necesarias para adecuar una construcción de 1940, que en su día acogió la escuela, y subvencionadas con cargo al POS+ 2024 que la responsable de Plans Provinciais de la institución, Cristina García, pudo conocer durante un recorrido por las instalaciones, acompañada por la alcaldesa, Alejandra Pérez, y los ediles José Ramón Lorenzo Carou (PSOE); Juan Fariña Pedreira (Alternativa dos Veciños), y David Carro (BNG).

En su visita, García puso en valor el compromiso de la Diputación de A Coruña con los municipios a través del POS destacando que “este plan provincial permite facer realidade actuacións necesarias para mellorar a calidade de vida da veciñanza, apoiando aos gobernos locais no financiamento de obras que modernizan servizos e recuperan espazos de uso comunitario”, expuso la diputada, que también incidió en la importancia del Plan Único para “seguir investindo en infraestruturas e equipamentos públicos cos que prestar mellores servizos á veciñanza” de los más de noventa ayuntamientos de A Coruña. El de Bergondo recibió 5,8 millones de euros en los últimos ocho años, entre 2017 y 2025.

En este sentido, la mandataria municipal reconoció que “a Deputación da Coruña, a través do seu Plan Único, é unha das maiores fontes de financiamento que podemos ter os concellos”, y respecto al centro social aseguró que “se está traballando a moi bo ritmo para facer un cambio total no edificio, de maneira que se atope en óptimas condicións para acoller as distintas actividades, tanto municipais como das entidades sociais que acolle o espazo”, que se emplaza en el núcleo de Cangas.

La intervención se adjudicó por algo más de 126.000 euros y la empresa, Nature Infraesctructuras, dispone de cinco meses para terminarla, explicó el Gobierno de Bergondo.

Con las obras en curso se “incrementarán os niveis de confort, eficiencia enerxética, accesibilidade e funcionalidade do inmoble”, aclararon desde la Diputación de A Coruña.