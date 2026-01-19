Cortiñán sale por cuarta vez a la calle contra la alternativa aprobada para la supresión del baipás de Infesta

Vecinos de Cortiñán se movizan contra las obras del baipás impulsadas por Transportes German Barreiros

El Ayuntamiento de Bergondo acaba de convocar la cuarta manifestación contra el denominado ‘ramal de conexión entre las líneas de ancho ibérico León-A Coruña y Betanzos Infesta-Ferrol’, que implica la supresión del baipás de Infesta.

Está prevista para el sábado 24 de enero a las 12.00 horas, en la DP0105, en las inmediaciones del Hotel Luso. Una vez más, con el eslogan 'Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila'

Esta nueva marcha se convoca tras manifestarse en los meses de octubre, noviembre y diciembre y después de recurrir la decisión del Ministerio de Transportes de no contemplar la alternativa propuesta por el Gobierno de Bergondo para supresión del baipás de Infesta al concluir que “la alternativa 5s propuesta no resulta viable técnicamente”.