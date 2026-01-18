Liberada una persona tras un choque entre un camión y un turismo en Bergondo

Urgencias del Chuac Pedro Puig

Los bomberos liberaron este domingo a una persona tras una colisión entre un camión y un coche en Bergondo, informó el 112 Galicia. Las otras dos personas -un ocupante del turismo y el conductor del camión- resultaron ilesas.

Tal y como trasladado el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE), el accidente ocurrió unos minutos después de las 13.30 horas. Un particular contactó con la central de emergencias indicando que se había producido un choque por alcance entre un camión y un turismo en la DP-0105, antes del kilómetro 1. Además, uno de los ocupantes del vehículo no podía salir, porque no le abrían las puertas después del impacto.

El 112 Galicia solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Betanzos, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo.

Allí tuvieron que utilizar el material de liberación para que la persona herida pudiera salir y ser trasladada por el personal sanitario. Tanto el otro ocupante del turismo como el conductor del camión resultaron ilesos.