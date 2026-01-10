Bergondo licita dos obras de saneamiento por casi 300.000 euros en Covas y Outeiro

Pleno en Bergondo

El Concello de Bergondo ha sacado a concurso dos obras de saneamiento en los lugares de Covas (parroquia de Bergondo) y Outeiro (parroquia de Ouces) por valor de 298.055,60 euros. Estas intervenciones son las últimas en ejecutarse de la 4ª fase del Plan de Saneamiento. Ambos trabajos están financiados a través del POS Adicional de la Deputación da Coruña: los de Covas a través de la convocatoria 2/2023 y los de Outeiro a través de la convocatoria 2/2024.

El primero de los proyectos afecta a la aldea de Covas. Está presupuestado en 129.417,73 euros y dotará a este núcleo de una infraestructura básica de la que carece hoy en día en algunos puntos. Además, se renovará el tramo de la red existente en dicha localización. También se realizarán trabajos en la red de recogida de aguas pluviales con el objetivo de poner fin a las inundaciones que se están produciendo en la zona baja de Miodelo, en la carretera AC-161.

Por otra parte, en la zona de Outeiro se ejecutará una nueva red de saneamiento y pluviales que se conectarán a las redes municipales existentes. Debido a la orografía del terreno, será necesario ejecutar estas redes por parcelas privadas para lograr por gravedad un punto de conexión con las redes existentes. Para esto será necesario hacer expropiaciones. Este proyecto supone una inversión de 168.637,87 euros.

Desde el gobierno local destacan que “continuar avanzando en la ampliación de un servicio básico como es el saneamiento repercute de forma directa y muy importante en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estas dos aldeas”.