Bergondo

Bergondo destina medio millón de euros a la renovación de aceras entre A Lagoa y Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/01/2026 14:31
Vista aérea del tramo entre A Lagoa y Sada
Archivo El Ideal Gallego
El Ayuntamiento de Bergondo acaba de sacar a licitación el proyecto para la renovación de aceras y servicios en la carretera AC-162 en un tramo que discurre desde A Lagoa hasta el límite con Sada

Esta actuación supondrá una inversión de 512,849,65 euros y está incluida en el Plan Único de la Diputación de A Coruña.

Una acera se desprende en la zona de Gandarío

Más información

Con estas actuaciones se pretende acometer una reforma integral de la zona tras la actuación de urgencia realizada en el mes de junio en el margen izquierdo para reparar un pequeño tramo de las aceras que había colapsado, cerca de la rotonda de Gandarío.

Así, la intervención contempla la renovación de la red de saneamiento en todo el tramo, la sustitución de la red de abastecimiento existente en ambos márgenes de la carretera y la iluminación pública del margen izquierdo, de A Lagoa a Sada.

Además, se aprovechará para realizar una reposición de la totalidad de las aceras, incluyendo una zona de pavimento diferenciado a modo de mirador en la zona que se corresponde con el extremo occidental del  arenal de Gandarío.

Bergondo interviene por vía de urgencia en el tramo de acera de A Lagoa vallado por riesgo de caída

Más información

Desde el Gobierno de Bergondo destacan la importancia de esta obra “que ademais de mellorar a seguridade viaria nun tramo moi transitado, dotará aos veciños e veciñas da zona duns servizos renovados" en esta zona de Ouces. 

