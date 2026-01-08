Bergondo destina medio millón de euros a la renovación de aceras entre A Lagoa y Sada

Vista aérea del tramo entre A Lagoa y Sada Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Bergondo acaba de sacar a licitación el proyecto para la renovación de aceras y servicios en la carretera AC-162 en un tramo que discurre desde A Lagoa hasta el límite con Sada.

Esta actuación supondrá una inversión de 512,849,65 euros y está incluida en el Plan Único de la Diputación de A Coruña.

Con estas actuaciones se pretende acometer una reforma integral de la zona tras la actuación de urgencia realizada en el mes de junio en el margen izquierdo para reparar un pequeño tramo de las aceras que había colapsado, cerca de la rotonda de Gandarío.

Así, la intervención contempla la renovación de la red de saneamiento en todo el tramo, la sustitución de la red de abastecimiento existente en ambos márgenes de la carretera y la iluminación pública del margen izquierdo, de A Lagoa a Sada.

Además, se aprovechará para realizar una reposición de la totalidad de las aceras, incluyendo una zona de pavimento diferenciado a modo de mirador en la zona que se corresponde con el extremo occidental del arenal de Gandarío.

Desde el Gobierno de Bergondo destacan la importancia de esta obra “que ademais de mellorar a seguridade viaria nun tramo moi transitado, dotará aos veciños e veciñas da zona duns servizos renovados" en esta zona de Ouces.