Filomena Dato y Alejandro Pérez Lugín, 'ilustres' de Bergondo en 2026

Imagotipo diseñado para el 'Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lujín' Concello de Bergondo

El 2026 será el ‘Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lugín’ en Bergondo. De esta manera, el municipio rinde tributo a dos de sus veraneantes más ilustres, figuras relevantes y la literatura y la cultura de Galicia.

Además, con este nombramiento continúa desarrollando una iniciativa que comenzó en 2024 para poner en valor a autores y autoras ilustres relacionadas con el municipio, que estrenó el ‘Ano Xoán Vicente Viqueira’ y siguió en 2025 con las actividades en honor a Florencio Vaamonde Lores.

Este será el primer año 'compartido', donde Filomena Dato y Alejandro Pérez Lugín serán las estrellas de Bergondo, el municipio elegido por ambos para descansar y seguir creando: ella en Moruxo y él en Gandarío.

Así, se ha creado un imagotipo común específico que se usará, desde esta misma semana, desde el 1 de enero de 2026, en todas las comunicaciones oficiales del Concello de Bergondo.

El imagotipo diseñado se ha realizado con la idea de evocar, a través de un exlibris (un sello tradicional usado para identificar la propiedad de un libro), el mundo literario vinculado siempre a la idea de legado y autoría que ambos escritores encarnan.

El marco del sello funciona como una ventana, aludiendo tanto a la famosa ventana de 'La Casa de la Troya' como al papel de Filomena como pionera en abrir la ventana al feminismo en Galicia. Así, el logotipo se convierte en un símbolo de memoria y mirada abierta hacia el futuro.

Filomena Dato Muruais

'A Poetisa das Mariñas', como la definió Alejandro Pérez Lugín, nació en Ourense y pasó los últimos años de su vida en el Pazo do Curro, en San Vicente de Moruxo. Ella es, tras Rosalía de Castro, la segunda mujer que publica un libro íntegramente en gallego, ‘Follatos’.

Con los años, se convirtió en una de las voces más destacadas del feminismo galleguista y fue fundamental en el movimiento literario del Rexurdimento. En sus escritos y en sus discursos se constata el protagonismo de las mujeres, especialmente de las que pertenecían a claes populares, sobre las que escribió diversos cuadros en verso y prosa subrayando sus cualidades y su difícil situación. Ejemplo de esto es el poema ‘En defensa das mulleres’, premiado en 1887 en el certamen literario convocado en Ourense inspirado en la memoria del Padre Feijoo. Esta composición, con más de 400 versos, en la que rebate los prejuicios de la época contra las mujeres y destaca sus méritos, fue recogida cuatro años después en ‘Follatos’.

En 1906, año de fundación de la Real Academia Galega, fue nombrada académica correspondiente junto con otras literatas contemporáneas como Carmen Beceiro, Emilia Calé, Sofía Casanova, Sarah Loreanza o Clara Corral Aller.

El Ayuntamiento de Bergondo creó el Premio de Poesía Filomena Dato, que ya va por su sexta edición, y que pretende, además de impulsar la creación poética en gallego, mantener en vigor la figura histórica de Filomena Dato Muruais y en 2018, con la RAG, rindió homenaje homenajearon a la autora en un acto muy emotivo celebrado en el exterior del cementerio donde descansan sus restos, el de San Vicente de Moruxo.

Allí, en uno de los ángulos menos conocidos y más encantadores de la costa mariñana, pasó temporadas de sosiego y estudio, y su recuerdo prevalece en la descendencia de quienes asistieron a las visitas de Sofía Casanova, de Emilia Pardo Bazán o de Fanny Garrido al Pazo do Curro, donde se alojaba Dato. Y allí también estableció una estrecha amistad con otro ilustre veraneante bergondés, Alejandro Pérez Lugín.

Alejandro Pérez Lugín

El periodista, novelista, critico taurino y hasta director de cine Alejandro Pérez Lugín vivió en Santiago de Compostela desde 1886 pero parte de su vida transcurrió en Gandarío. En este núcleo de San Xoán de Ouces y en Moruxo está ambientada su célebre 'La Casa da la Troya'.

Como periodista, colaboró en numerosos diarios, especialmente en La Tribuna. Además, fue enviado especial a la Guerra de Marruecos y colaboró con la revista Galicia, editada en A Coruña entre el año 1924 y 1926.