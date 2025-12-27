Bergondo
Lorenzana visita el belén de Playmobil de la bergondesa Genesal
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este sábado el tradicional belén de Playmobil que la Fundación Genesal Energy monta cada año por Navidad en el polígono de Bergondo y que desde hace un año es visitable.
El nacimiento cuenta con más de 30 metros cuadrados de superficie y recrea una aldea imaginaria donde se dan cita personajes como María Pita, ET, Aladdin, Timón o Pumba. El belén se completa con un poblado navideño tematizado que hace las delicias de los más pequeños.