Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Lorenzana visita el belén de Playmobil de la bergondesa Genesal

Redacción
27/12/2025 18:04
La conselleira visitó Genesal Energy
La conselleira visitó Genesal Energy
CEDIDA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este sábado el tradicional belén de Playmobil que la Fundación Genesal Energy monta cada año por Navidad en el polígono de Bergondo y que desde hace un año es visitable.

El nacimiento cuenta con más de 30 metros cuadrados de superficie y recrea una aldea imaginaria donde se dan cita personajes como María Pita, ET, Aladdin, Timón o Pumba. El belén se completa con un poblado navideño tematizado que hace las delicias de los más pequeños.

Playmobil Bergondo

Un nacimiento diferente que une empresa, creatividad y espíritu navideño en el Polígono de Bergondo

Más información
Belén gigante de Playmobil (33)

Bergondo ya disfruta de su Belén más espectacular

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Dos personas miran las ofertas de una agencia inmobiliaria

El PP quiere facilitar la conversión de oficinas en viviendas
EP
El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunió con personal de la empresa hace meses

El TSXG avala la gestión de Culleredo en el conflicto con Jardincelas
Noelia Díaz
Una mujer mira su teléfono móvil

Entra en vigor la ley que acabará con el spam y las reseñas falsas
EFE
Un grupo de pensionistas participa en una manifestación

El gasto en pensiones marca la cifra récord de 13.750 millones
EP