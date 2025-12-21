Mi cuenta

Bergondo

Bergondo instala limitadores de velocidad en el tramo de vía de la antigua N-VI en Guísamo

Fran Moar
Fran Moar
21/12/2025 20:06
El edil Juan Fariña inspecciona las bandas sonoras
El edil Juan Fariña inspecciona las bandas sonoras
CEDIDA
La seguridad de los peatones y de los propios conductores preocupa a los integrantes del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Bergondo. Por ese motivo a lo largo de la pasada semana ha instalado limitadores de velocidad, en forma de bandas sonoras plásticas, en el núcleo de Guísamo, en el tramo de la antigua vía nacional N-VI, en las inmediaciones del hotel Os Olivos. 

Según el responsable de la Concejalía de Infraestructuras, Juan Fariña, se formularon diversas quejas por la velocidad a la que circulan los vehículos, por la zona, después de que se retirase la obligatoriedad de parar en la confluencia de la antigua y la nueva N-VI.

Ministerio de Fomento

No obstante, no es solo la celeridad de los coches y camiones por ese lugar lo que inquieta al también edil de Urbanismo y Régimen Interior. Vuelve a insistir en reclamar al Ministerio de Fomento que se adopten medidas para que los automovilistas se vean obligados a reducir la velocidad en las dos vías de servicio de la glorieta reformada recientemente.

Fariña asegura que son pocos los conductores que utilizan adecuadamente ambos viales. “Aparte de que deberían ser usados tan só polos veciños que viven nas casas das beiras, tampouco respectan o límite de velocidade. Non é a primeira vez que teño coches detrás pitándome por ir a trinta kilómetros por hora, que é o que marcan os sinais”, dice, al tiempo que revela que las medidas adoptadas, como la instalación de los denominados ‘dientes de dragón’, no han servido de mucho.

