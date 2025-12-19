Mi cuenta

Bergondo

El Polígono de Bergondo, un área empresarial "con corazón"

Lanza su propio sello de Responsabilidad Social

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/12/2025 11:00
El Polígono de Bergondo hizo entrega de sus primeros sellos de responsabilidad social
El Polígono de Bergondo hizo entrega de sus primeros sellos de responsabilidad social
Cedida
El Polígono de Bergondo avanza con determinación en su estrategia de compromiso social con la creación del Sello de RSE del Polígono de Bergondo. 

Este distintivo anual nace para dar visibilidad a la vertiente más humana de la actividad industrial y reconocer a las organizaciones que cuida activamente su entorno e integran la ética en su ADN. 

Con una masa crítica de 340 empresas, este área empresarial se reivindica no solo como un motor económico, sino como un motor de cambio capaz de construir un entorno más sólido. “Entendemos que la competitividad no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de cuidar de nuestros trabajadores y nuestra sociedad”, señalan desde la dirección, que insiste en que "la creación de este sello es el resultado de más de diez años de iniciativas solidarias", como recogidas de alimentos o colaboraciones en crisis humanitarias, como la invasión de Ucrania o la dana de Valencia..

Distinguidas con el Sello RSE 2025

Uno de los estandartes de este compromiso es el Urban Trail / Andaina Solidaria del Polígono de Bergondo, que en sus cinco años de andadura ha conseguido canalizar casi 12.000 euros para entidades como la Fundación Cris Contra el Cáncer, la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), Agaela (Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica) y el Banco de Alimentos Rías Altas

En la edición de 2025, todo lo obtenido se destinó íntegramente a Afaco (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer).

En esta primera edición, el sello, que se entregó en el marco del brindis de Navidad celebrado en la sede de la comunidad, reconoció a las empresas y entidades que, con su compromiso y solidaridad, hicieron posible el éxito del V Urban Trail, ya sea mediante la cesión de espacios, medios técnicos, avituallamiento o premios.

Este sello representa, en palabras de la organización, la identidad de un “polígono con corazón”, poniendo en valor a quienes ayudan a cerrar el círculo produciendo riqueza y, sobre todo, devolviendo a la sociedad parte de lo que ella aporta.

Playmobil Bergondo

Un nacimiento diferente que une empresa, creatividad y espíritu navideño en el Polígono de Bergondo

