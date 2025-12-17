Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bergondo

Bergondo finaliza el asfaltado de cuatro calles del polígono industrial

Redacción
17/12/2025 12:08
Polígono industrial de Bergondo
Belén Docampo, y otros miembros de la corporación municipal, comprobaron el resultado de los trabajos
Cedida
El Concello de Bergondo ha finalizado las obras de renovación del firme en cuatro calles del polígono industrial. El proyectó contó con un presupuesto de 127.093 euros y recibió una subvención de la Xunta de Galicia para hacer inversiones en los parques empresariales.

Este miércoles 17 de diciembre, la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez; la delegada territorial de la Xunta, Belén Docampo, y otros miembros de la corporación municipal, comprobaron el resultado de los trabajos, que se llevaron a cabo en las calles Parroquia de Guísamo, Parroquia de Vixoi, Parroquia de Lubre y Parroquia de Cortiñán

El objetivo era mejorar las condiciones de circulación y seguridad en una zona clave para la economía local, en la que se concentran numerosas empresas y donde el tráfico pesado es constante. La intervención se centró exclusivamente en la renovación superficial del pavimento ya que los informes técnicos no detectaron daños estructurales en el firme.

Calle del polígono industrial de Bergondo
Calle del polígono industrial de Bergondo
Cedida

Desde el gobierno local destacan que “el Polígono de Bergondo es una infraestructura estratégica para el municipio, tanto por el volumen de empleo que genera como por su papel en el tejido económico comarcal” y por ello “desde el Concello apostamos por la mejora continua de sus infraestructuras y servicios, como en este caso”.

