Bergondo

La AVPC de Bergondo, distinguida con la Placa de Plata al Mérito de Protección Civil

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/12/2025 10:27
Los voluntarios acudieron acompañados de una representación del Gobierno de Bergondo
Los voluntarios acudieron acompañados de una representación del Gobierno de Bergondo
Cedida
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Bergondo ha sido distinguida con la Placa al Mérito de Protección Civil en su categoría de Plata. 

Un reconocimiento otorgado por la Xunta que recibieron en un acto celebrado en la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)

Esta distinción reconoce la destacada labor desarrollada por la agrupación durante su participación en las tareas de apoyo y asistencia en la emergencia provocada por la dana que afectó a la Comunidad Valenciana, donde los voluntarios bergondeses desempeñaron un papel modélico en la atención a la ciudadanía y la coordinación de tareas de auxilio en situaciones de enorme dificultad, indicaron dese Bergondo.

Durante el acto, se destacó el compromiso, la profesionalidad y la entrega de todos ellos demostrando una vez más su vocación de servicio público, no solo en el ámbito local sino también en intervenciones de carácter interterritorial. De esta manera, el Ayuntamiento de Bergondo expresa su orgullo y reconocimiento a todos los integrantes de la agrupación, cuya dedicación y espíritu solidario son un referente dentro del sistema de Protección Civil de Galicia

En este sentido, indican que esta distinción simboliza el esfuerzo colectivo de "un equipo que trabaja día a día por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía", apuntan desde Bergondo.

