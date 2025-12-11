Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bergondo

Otro socavón en Bergondo: cierran un camino en Loureda para evitar accidentes

Hace unos meses, los municipios bergondés y sadense tuvieron que cortar una vía en Cambade

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/12/2025 23:42
El riesgo que entraña la vía obligó a determinar su cierre indefinido
El riesgo que entraña la vía obligó a determinar su cierre indefinido
Concello de Bergondo
La apertura de un socavón ha obligado al Ayuntamiento de Bergondo a cerrar a la circulación un camino en Loureda, en Santa María de Guísamo. Según indicaron desde la institución municipal, “a súa reparación non se poderá levar a cabo a curto prazo” pues, a pesar del mal estado de la vía, “Augas de Galicia indicou que non era posible realizar unha reparación provisional nin un simple parcheado” y es necesario “realizar un proxecto técnico completo”, apuntan desde la coalición PSOE-Alternativa dos Veciños.

En este sentido, aunque la actuación está diseñada, sostienen para poder acometerla será necesario realizar expropiaciones, “o que inevitablemente alonga os prazos administrativos e de execución da obra”, aclaran desde Bergondo. “Esta situación ocorre tamén noutros camiños afectados en Fiobre, Callou e Cambade”, denuncian antes de agradecer la comprensión de la ciudadanía por “as molestias que isto poida ocasionar” e indicar que “seguiremos informando dos avances nos trámites”, adelanta el Gobierno de Bergondo.

Licitación del plan de rehabilitación de Servicios Sociales

 El Ayuntamiento de Bergondo acaba de sacar a licitación el proyecto de rehabilitación energética y reforma integral del edificio de Servicios Sociales, con la que pretende optimizar la atención a la ciudadanía, mejorar las condiciones de uso y habitabilidad de las dependencias e impulsar la eficiencia energética de este inmueble municipal, situado en San Cidre. La intervención, que cuenta con un presupuesto que asciende a 225.348 euros y se incluye en el Plan Único de la Diputación Provincial de A Coruña, responde a la necesidad de adaptar el espacio a las demandas, tanto del personal como de los usuarios del servicio.

Carretera hundida

En cualquier caso, además de las vías indicadas, esta no es la primera vez que se tiene que adoptar una medida similar para evitar accidentes, y no solo en Bergondo. Este mismo año, en Samoedo, en Sada, las intensas precipitaciones causaron daños importantes en una vía que une el municipio sadense con el de Bergondo. La carretera se hundió a la altura de Cambade, casi en el límite entre ambos ayuntamientos, informó entonces el Gobierno de Benito Portela.

“O afundimento produciuse nunha pequena ponte que salva o cauce do rego Maior”, detallaron los responsables municipales, que después informaron del incidente a Augas de Galicia, por ser este el organismo autonómico con competencias para determinar cómo actuar para reconstruir la vía sobre el Maior.

Tras una reunión entre los titulares de Obras de ambas entidades, Sada y Bergondo procedieron al corte tanto de la pasarela afectada como de la carretera que conecta Samoedo con San Juan de Lubre.

