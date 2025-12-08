Espectáculo de luces navideñas en una casa de Santa Marta, Bergondo

Casa navideña en Santa Marta de Babío CEDIDA

En Bergondo, una casa del núcleo de O Casal, en Santa Marta da Babío, vuelve a situarse entre las viviendas más iluminadas del área metropolitana de A Coruña. Tanto, que la ornamentación ha crecido de manera considerable respecto a 2024.

Papá Noel a lomos de un oso polar, un enorme elfo, ciervos, bastones de caramelo, la Virgen, San José y el niño Jesús son solo algunas de las figuras iluminadas del jardín, además de miles de bombillas de colores.

Detalles navideños en una casa de Santa Marta de Babío CEDIDA

Una decoración divertida, con muchos detalles y animada por la ilusión de los niños, que hace doce meses se comprometieron a seguir sumando adornos, colores y mucha alegría, lo que han cumplido este 2025.