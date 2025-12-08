Mi cuenta

Bergondo

Espectáculo de luces navideñas en una casa de Santa Marta, Bergondo

Lucía Tenreiro
08/12/2025 12:05
En Bergondo, una casa del núcleo de O Casal, en Santa Marta da Babío, vuelve a situarse entre las viviendas más iluminadas del área metropolitana de A Coruña. Tanto, que la ornamentación ha crecido de manera considerable respecto a 2024. 

Papá Noel a lomos de un oso polar, un enorme elfo, ciervos, bastones de caramelo, la Virgen, San José y el niño Jesús son solo algunas de las figuras iluminadas del jardín, además de miles de bombillas de colores.

Una decoración divertida, con muchos detalles y animada por la ilusión de los niños, que hace doce meses se comprometieron a seguir sumando adornos, colores y mucha alegría, lo que han cumplido este 2025.

