Bergondo allana el camino para construir 55 viviendas y un supermercado en San Cidre

El núcleo de San Cidre se encuentra en las inmediaciones de la casa consistorial ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

No sin ciertas dificultades el Gobierno local de Bergondo ha logrado allanar el camino para que se haga realidad el proyecto de construcción de 55 viviendas y un supermercado sobre un solar ubicado en el lugar de San Cidre, en las inmediaciones de la casa consistorial. Fue durante la sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada el pasado miércoles, día 4, cuando el ejecutivo que integra PSOE y Alternativa dos Veciños aprobó una modificación de las normas subsidiarias con el voto en contra del Bloque y la abstención del Partido Popular.

Cabe señalar que los grupos de la oposición mantuvieron la misma postura del pleno del jueves, 27 de noviembre, cuando este punto no salió adelante porque no alcanzó los apoyos necesarios. Un posicionamiento que no ha sido bien recibido precisamente por Alternativa.

Esta formación, ayer, emitía un comunicado en el que criticaban a ambas formaciones. “Destacamos os intereses políticos detrás das votacións, cun BNG leal á política que está a desenvolver en Bergondo de o ‘non polo non’: Non a todo, aos orzamentos, ao saneamento e senda fluvial en Lubre, non apoio á veciñanza de Cortiñán co baipás. E na outra banda o PP atópase nun cálculo electoralista, intentando retrasar ó máximo proxectos de desenvolvemento importantes para o municipio”, denuncia.

El proyecto constructivo ocupa una superficie de 35.251 metros cuadrados. Las viviendas se repartirán en tres zonas con una edificabilidad de 3.332 metros cuadrados. Serán colectivas en altura y el supermercado tendrá 5.348 metros cuadrados.