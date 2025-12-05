Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo allana el camino para construir 55 viviendas y un supermercado en San Cidre

Fran Moar
Fran Moar
05/12/2025 20:24
El núcleo de San Cidre se encuentra en las inmediaciones de la casa consistorial
El núcleo de San Cidre se encuentra en las inmediaciones de la casa consistorial
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

No sin ciertas dificultades el Gobierno local de Bergondo ha logrado allanar el camino para que se haga realidad el proyecto de construcción de 55 viviendas y un supermercado sobre un solar ubicado en el lugar de San Cidre, en las inmediaciones de la casa consistorial. Fue durante la sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada el pasado miércoles, día 4, cuando el ejecutivo que integra PSOE y Alternativa dos Veciños aprobó una modificación de las normas subsidiarias con el voto en contra del Bloque y la abstención del Partido Popular.

Cabe señalar que los grupos de la oposición mantuvieron la misma postura del pleno del jueves, 27 de noviembre, cuando este punto no salió adelante porque no alcanzó los apoyos necesarios. Un posicionamiento que no ha sido bien recibido precisamente por Alternativa.

Esta formación, ayer, emitía un comunicado en el que criticaban a ambas formaciones. “Destacamos os intereses políticos detrás das votacións, cun BNG leal á política que está a desenvolver en Bergondo de o ‘non polo non’: Non a todo, aos orzamentos, ao saneamento e senda fluvial en Lubre, non apoio á veciñanza de Cortiñán co baipás. E na outra banda o PP atópase nun cálculo electoralista, intentando retrasar ó máximo proxectos de desenvolvemento importantes para o municipio”, denuncia.

El proyecto constructivo ocupa una superficie de 35.251 metros cuadrados. Las viviendas se repartirán en tres zonas con una edificabilidad de 3.332 metros cuadrados. Serán colectivas en altura y el supermercado tendrá 5.348 metros cuadrados.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Antonio Rodríguez, en el interior de A Pulpeira de Melide

Antonio, el rey del pulpo en A Coruña, se jubila: “Vendemos 50.000 raciones al año”
Doda Vázquez
Fotografía de archivo, tomada en 2014 en Oviedo, del arquitecto estadounidense Frank Gehry,

Fallece a los 96 años Frank Gehry, autor del Guggenheim de Bilbao
Agencias
Amancio Ortega y su hija Marta, durante el evento

La familia Ortega disfruta del Concurso de Saltos en Casas Novas
Esther Durán
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Donald Trump es galardonado con el primer premio FIFA de la Paz
Agencias