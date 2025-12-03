Concurso de postales, concierto y fiesta pre Fin de Año: la agenda navideña en Bergondo

Reyes Magos en Bergondo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Bergondo ha desvelado su programación de Navidad 2025-2026, una agenda de actividades diseñada para ofrecer opciones de ocio, cultura y apoyo a la conciliación familiar durante el periodo festivo, explica el Ejecutivo local en un comunicado.

“Un pilar fundamental”, apunta, es el servicio de conciliación, que se celebrará en A Senra y estará disponible los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y el 2, 5 y 7 de enero. El horario es de 09.00 a 14.00 horas, con la opción de un horario ampliado de 07.30 a 15.00, y está destinado a menores nacidos desde 2009 hasta 2022.

El XII Concurso de Postales tiene abierto el plazo de participación hasta el día 10. Los trabajos pueden entregarse en la Casa da Cultura, A Senra o la biblioteca, y los ganadores recibirán un bono de 80 euros.

El día 13 se celebrará el XVII Concierto de Navidad a las 19.00 horas con diferentes corales y el 22 habrá fiesta infantil en el pabellón de Guísamo con hinchables, talleres y animación. La fiesta ‘Badaladas’ será el día 29 a las 17.00 y habrá actividades de animación y el anticipo de las campanadas de Fin de Año. La Cabalgata de Reyes partirá de la Casa da Cultura y desde las 17.30 horas el pabellón acogerá la recepción.