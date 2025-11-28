Bergondo reitera su rechazo al nuevo baipás de Infesta con el lema “Cortiñán non se mutila”

Los manifestantes marcharon por la DP-0105 Cedidas

Vecinos de Bergondo y una representación del Gobierno local volvieron a salir a la calle para mostrar su firme rechazo al proyecto del Ministerio de Transportes para el ramal de conexión ferroviaria entre las líneas León-A Coruña y Betanzos-Infesta-Ferrol, que implica la eliminación del baipás de Infesta y un nuevo trazado que provocaría, según fuentes municipales, “un impacto inasumible en la parroquia de Cortiñán”.

La manifestación celebrada en la tarde de hoy reunió a afectados y representantes políticos, que cortaron de forma puntual la carretera DP-0105 al grito de “por unha alternativa xusta, Cortiñán non se mutila”.

“En el acto quedó patente la unidad del Ayuntamiento y de la ciudadanía en la defensa de una solución más sensata, más económica y más respetuosa con el territorio”, destaca el Ejecutivo de Alejandra Pérez, que puntualiza que “no se opone a la mejora de las comunicaciones ferroviarias”, pero insiste en que “el proyecto actual no aporta ningún beneficio real ni para Cortiñán ni para Bergondo”.

El municipio dice que “todo se reduce a un supuesto ahorro de seis minutos, mientras sigue sin abordarse de manera seria cuál debe ser el futuro del transporte hacia Ferrol”.

La alcaldesa recuerda que su equipo ya presentó un recurso formal ante el Ministerio tras el rechazo estatal a la propuesta municipal conocida como Alternativa 5S, diseñada para alejar el trazado de las casas, reducir las expropiaciones y minimizar el impacto social y urbanístico: “La Alternativa 6 deja a numerosas viviendas atrapadas en la zona de servidumbre ferroviaria”. 