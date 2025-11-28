Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo reitera su rechazo al nuevo baipás de Infesta con el lema “Cortiñán non se mutila”

Redacción
28/11/2025 21:22
Los manifestantes marcharon por la DP-0105
Los manifestantes marcharon por la DP-0105
Cedidas
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Vecinos de Bergondo y una representación del Gobierno local volvieron a salir a la calle para mostrar su firme rechazo al proyecto del Ministerio de Transportes para el ramal de conexión ferroviaria entre las líneas León-A Coruña y Betanzos-Infesta-Ferrol, que implica la eliminación del baipás de Infesta y un nuevo trazado que provocaría, según fuentes municipales, “un impacto inasumible en la parroquia de Cortiñán”.

La manifestación celebrada en la tarde de hoy reunió a afectados y representantes políticos, que cortaron de forma puntual la carretera DP-0105 al grito de “por unha alternativa xusta, Cortiñán non se mutila”.

Señalización en la carrtera a la alttura de Infesta

La Plataforma de Infesta rechaza más diálogo con Barral y avanza que volverá a las movilizaciones

Más información

“En el acto quedó patente la unidad del Ayuntamiento y de la ciudadanía en la defensa de una solución más sensata, más económica y más respetuosa con el territorio”, destaca el Ejecutivo de Alejandra Pérez, que puntualiza que “no se opone a la mejora de las comunicaciones ferroviarias”, pero insiste en que “el proyecto actual no aporta ningún beneficio real ni para Cortiñán ni para Bergondo”.

Vecinos de Cortiñán se movizan contra las obras del baipás impulsadas por Transportes

Medio centenar de vecinos de Cortiñán cortan el tráfico en protesta por el baipás

Más información

El municipio dice que “todo se reduce a un supuesto ahorro de seis minutos, mientras sigue sin abordarse de manera seria cuál debe ser el futuro del transporte hacia Ferrol”.

La alcaldesa recuerda que su equipo ya presentó un recurso formal ante el Ministerio tras el rechazo estatal a la propuesta municipal conocida como Alternativa 5S, diseñada para alejar el trazado de las casas, reducir las expropiaciones y minimizar el impacto social y urbanístico: “La Alternativa 6 deja a numerosas viviendas atrapadas en la zona de servidumbre ferroviaria”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La obra de Leopoldo Nóvoa, expuesta en Moret Art

La obra de Leopoldo Nóvoa dialoga con su icónico mural desde el otro lado de la calle
Óscar Ulla
incendio Sagrada Familia

Libertad para dos detenidos que están siendo investigados por el incendio mortal de la Sagrada Familia, en A Coruña
EFE
La sesión plenaria provincial de este viernes

La Diputación aprueba destinar 88 millones al Plan Único de 2026
Noelia Díaz
Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros

Pista de hielo en Perillo, luces en Betanzos y mercado en Arteixo: huele a Navidad en el área de A Coruña
Noelia Díaz