El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bergondo

Bergondo impulsa la construcción de un acceso seguro a la Escuela Infantil Municipal de Guísamo

La actuación cuenta con un presupuesto de 315.538,22 euros y está financiada a través del Plan Único de la Deputación de A Coruña

Redacción
25/11/2025 19:41
Recreación 3D del acceso a la escuela Infantil
Recreación 3D del acceso a la escuela Infantil
Cedida
El Concello de Bergondo llevará este jueves, 27 de noviembre, a pleno la aprobación del Plan Único Adicional de la Deputación da Coruña, que incluye un proyecto para la construcción de un entorno escolar seguro y saludable en la zona de la Escuela Infantil Municipal de Guísamo.

La actuación, destinada a mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la calidad del espacio público para niñas, niños, familias y vecindario, cuenta con un presupuesto total de 315.538,22 euros. El objetivo es convertir las actuales pistas asfaltadas en una calle residencial, creando un entorno más seguro para la comunidad educativa y para el resto de vecinos y vecinas del área, así como para la parroquia y su iglesia.

La intervención supone la creación de una plataforma única, con un ancho variable de entre 4 y 6 metros, que permitirá configurar la calle en sentido único e incluso habilitar zonas completamente peatonales. Esta solución busca generar un entorno de tráfico calmado, donde desaparecen los carriles de circulación definidos, favoreciendo cambios de comportamiento y priorizando la presencia peatonal.

El diseño del nuevo espacio incluye una serie de mejoras integrales: un nuevo firme combinado con pavimento de adoquín prefabricado y losas de granito, que aportará seguridad y una estética acorde con la zona; pavimentación y ordenación de la parcela destinada a aparcamiento; ajardinamiento del entorno; renovación del alumbrado público; soterramiento de las líneas telefónicas existentes; rehabilitación del lavadero tradicional, actualmente en mal estado, recuperando un elemento patrimonial de valor para la comunidad

Desde el gobierno local señalan que este proyecto “responde a la necesidad de crear espacios seguros alrededor de los centros educativos, reduciendo el tráfico y fomentando una movilidad más accesible y humana”. Añaden que “la actuación beneficiará no solo a las familias de la Escuela Infantil Municipal, sino también al conjunto de la parroquia de Guísamo”.

