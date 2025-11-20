El Presupuesto de Bergondo supera los 10 millones de euros por primera vez en su historia

Bergondo conmemora en 2016 los 900 años del Mosteiro de San Salvador Patricia G. Fraga

Bergondo someterá a aprobación la semana que viene el Presupuesto de 2026 que, por primera vez en su historia, supera los 10 millones de euros, concretamente a 10.502.702,63 euros, lo que supone un incremento de casi 1,1 millones de euros con respecto a 2025.

Los responsables municipales destacan que “neste orzamento facemos un esforzo investidor considerable pero sen desatender á nosa verdadeira filosofía: as políticas que afectan e benefician directamente ás persoas” y “a maior parte dos gastos correntes en realidade son investimentos para os nosos veciños”, indican desde la coalición PSOE-AV.

El capítulo de inversiones reales para este año asciende a 2.118.633 euros, casi uno más que en el actual, y que supone un 20,17% del Presupuesto de 2026.

El gasto corriente supone casi el 52%, incluido el coste de contratos esenciales como los de agua, mantenimiento y servicios sociales, y en este ultimo apartado de reforzaron los contratos del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y de Envellecemento Activo.

Asimismo, se incrementa la partida de Turismo para, entre otras actuaciones, poner en valor el patrimonio del municipio e incidir en los 900 años del Mosterio de San Salvador de Bergondo.

También se mantiene el compromiso con programas de igualdad, vinculados al Pacto contra la Violencia de Género.

Desde el Gobierno de Bergondo recuerdan también que, como ocurre todos los ejercicios, este es un documento vivo al que podrán irse incorporando créditos a medida que se incorporen subvenciones de otras administraciones o se aprueben suplementos de crédito a través del remanente de tesorería, según la legislación lo permita.