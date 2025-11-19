Mi cuenta

Bergondo

La Sociedad de Guísamo se apunta a la moda de las nuevas cubiertas

Fran Moar
Fran Moar
19/11/2025 20:50
Miguel Naveira y Juan Gómez inspeccionan la obra de instalación de la cubierta
Miguel Naveira y Juan Gómez inspeccionan la obra de instalación de la cubierta
CEDIDA

Lo de poner nueva techumbre a los edificios de uso público se está extiendo como la pólvora por el área metropolitana. Si el lunes, día 17, se retransmitía 'urbi et orbi' el izado de la estructura que soportará la cúpula de 'A Colmea' de Bastiagueiro, a pocos kilómetros, en Bergondo, en un escenario más modesto tres operarios se afanaban en la instalación de otra cubierta (asimismo, más modesta) en la sede cuasi centenaria de la Sociedad de Recreo e Instrucción de la Juventud de Guísamo.

Las similitudes entre las dos actuaciones no finalizan en una coincidencia temporal. Si el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aprovechaba para poner el grito en el cielo por los años que han tenido que esperar los vecinos para que se haga realidad un recinto que servirá para la celebración de todo tipo de eventos sociales, Miguel Naveira, presidente de la Sociedad (como se conoce comunmente la entidad), lamentaba que para los alrededor de 12.000 euros que supondrá el coste de la obra tan solo se cuente con cierta ayuda económica del Ayuntamiento de Bergondo y de algún que otro donativo de socios entusiastas. 

"Hai moito tempo que tiñamos que poñer a cuberta nova porque hasta nos chovía dentro pero a obra é moi cara e non houbo maneira de conseguir unha subvención. O final a xunta directiva decidiu botarse adiante e pagar a cuberta vaise pagar", indica Naveira que en su momento también ocupó asiento en los plenos del Ayuntamiento bergondés por el Partido Popular. 

La Sociedad fue fundada hace 92 años y en la última década está siendo objeto de una renovación generacional impulsada por la junta directiva de la que forma parte, entre otros, Juan Gómez en calidad de vicepresidente.

