Bergondo, en la Bienal Arquitectura con una obra reciclable que ‘respira’

Interior del ‘Garaje Efímero’ Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Bergondo, en la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Una convocatoria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España que se celebrará en unas semanas en La Térmica Cultural de Ponferrada. Una selección de las obras más relevantes de 2023 y 2023 entre las que se encuentra una obra de Carlos Pita Arquitectos para Texas Controls. Un ‘Garaje Efímero’ concebido para albergar una colección de vehículos, inspirado en los hórreos tradicionales y construido con sillares tipo Lego de hormigón reciclado, recuperados de un silo inutilizado del mismo Polígono Industrial de Bergondo.

Los muros descansan sobre el terreno, sin zapatas ni cimentaciones, reduciendo la intervención en el suelo, y sobre la cubierta, una enredadera vegetal comenzará a colgar y a cubrir la estructura, sin acabados, convertida así en un ecosistema absorbente de CO2.

También la instalación eléctrica, que se alimenta a través de una placa fotovoltaica, apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia, tal y como detalla la información de esta XVII BEAU.

En definitiva, el cliente necesitaba un espacio transitorio para ‘aparcar’ su colección de vehículos y la solución respondió al encargo con una construcción atemporal y efímera a la vez que, a pesar de su aparente simplicidad, esconde una reflexión sobre reversibilidad y sostenibilidad; “un flujo constante de reciclado y reutilización”, recoge la web oficial de esta nueva BEAU.