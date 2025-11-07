Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Mariñán reúne a profesionales de los servicios sociales para abordar los retos de la soledad no deseada

Agencias
07/11/2025 14:07
Encuentro de Servizos Sociais Comunitarios en Mariñán
Encuentro de Servizos Sociais Comunitarios en Mariñán celebrado hace unas semanas
Diputación de A Coruña

Profesionales de los servicios sociales abordan en un encuentro en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), los retos del sector y, en particular, el envejecimiento y la soledad no deseada, en una iniciativa promovida por la Diputación de A Coruña.

La inauguración ha estado a cargo del presidente provincial, Valentín González Formoso, quien ha destacado el papel y las iniciativas del organismo que preside para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos.

Al respecto, ha apuntado que los ayuntamientos de la provincia cuentan con 180 profesionales de los servicios sociales y más de 400.000 horas de ayuda en el hogar cofinanciadas por la Diputación coruñesa.

Así lo ha expuesto en el I Encuentro Provincial de lo Servicios Sociales Comunitarios, una jornada que reúne a responsables políticos y técnicos de los 93 ayuntamientos de la provincia con el objetivo de reforzar la cooperación institucional y compartir buenas prácticas en este ámbito.

Te puede interesar

El camión que quedó atascado en el túnel de Juana de Vega

Atasco en el centro de A Coruña tras quedar un camión atascado en el túnel de Juana de Vega
Redacción
El ideal gallego

El TSXG confirma la condena de 4 años a un vecino de Vigo por abusar sexualmente de una mujer que estaba dormida
EP
El ideal gallego

La Xunta llama a extremar las precauciones para evitar que la gripe aviar afecte a aves domésticas en Galicia
EP
elidealgallego-descubrirgalicia

Descubrir Galicia nunca fue tan fácil
Contenido Patrocinado