Mariñán reúne a profesionales de los servicios sociales para abordar los retos de la soledad no deseada

Encuentro de Servizos Sociais Comunitarios en Mariñán celebrado hace unas semanas Diputación de A Coruña

Profesionales de los servicios sociales abordan en un encuentro en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), los retos del sector y, en particular, el envejecimiento y la soledad no deseada, en una iniciativa promovida por la Diputación de A Coruña.

La inauguración ha estado a cargo del presidente provincial, Valentín González Formoso, quien ha destacado el papel y las iniciativas del organismo que preside para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos.

Al respecto, ha apuntado que los ayuntamientos de la provincia cuentan con 180 profesionales de los servicios sociales y más de 400.000 horas de ayuda en el hogar cofinanciadas por la Diputación coruñesa.

Así lo ha expuesto en el I Encuentro Provincial de lo Servicios Sociales Comunitarios, una jornada que reúne a responsables políticos y técnicos de los 93 ayuntamientos de la provincia con el objetivo de reforzar la cooperación institucional y compartir buenas prácticas en este ámbito.