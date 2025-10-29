Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bergondo

Bergondo celebra el Magosto con una jornada festiva para todos los públicos

Tendrá lugar este sábado, 1 de noviembre, en la pista de San Cidre, junto a la Casa de la Cultura

Redacción
29/10/2025 13:24
El Concello de Bergondo celebrará este sábado, 1 de noviembre, su Magosto, con una completa programación de actividades que combina música, juegos y tradición, pensada para disfrutar en familia. La fiesta tendrá lugar en la pista de San Cidre, junto a la Casa da Cultura, y comenzará a las 17:00 horas con una fiesta infantil, en la que los más pequeños serán los protagonistas de esta primera parte de la jornada.

A partir de las 19:00 horas se repartirán las tradicionales castañas asadas, y más tarde, alrededor de las 22:00 horas, los asistentes podrán degustar caldo gallego, otro clásico imprescindible de estas fechas.

La programación continuará a las 19:30 horas con el Túnel del Terror, unade las actividades más esperadas, y con la actuación musical del grupo ElCorta, que animará la noche.

Como cierre, al finalizar el concierto, se celebrará una foliada con grupos dela comarca y alrededores, que pondrán el broche final a una jornada defiesta en torno a la cultura y las tradiciones gallegas.

