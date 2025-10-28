Mi cuenta

Bergondo

Medio centenar de vecinos de Cortiñán cortan el tráfico en protesta por el baipás

Fran Moar
Fran Moar
28/10/2025 12:46
Vecinos de Cortiñán se movizan contra las obras del baipás impulsadas por Transportes
Vecinos de Cortiñán se movizan contra las obras del baipás impulsadas por Transportes
German Barreiros

Alrededor de 50 vecinos de la parroquia bergondesa de Cortiñán cortaron el tráfico, en la vía que une el núcleo con Montellos, para mostrar su oposición a la construcción de un baipás en la línea férrea A Coruña-Ferrol. 

Al grito de 'Cortiñán non se mutila' los manifestantes declararon que la iniciativa deriva en expropiaciones y quedará muy próxima a las viviendas. 

La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, apoyó la protesta con su presencia y calificó de 'parche' costoso la obra (26 millones de euros). 

También participaron en la marcha concejales del PP y Alternativa, entre ellos el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. 

