Medio centenar de vecinos de Cortiñán cortan el tráfico en protesta por el baipás

Vecinos de Cortiñán se movizan contra las obras del baipás impulsadas por Transportes German Barreiros

Alrededor de 50 vecinos de la parroquia bergondesa de Cortiñán cortaron el tráfico, en la vía que une el núcleo con Montellos, para mostrar su oposición a la construcción de un baipás en la línea férrea A Coruña-Ferrol.

Al grito de 'Cortiñán non se mutila' los manifestantes declararon que la iniciativa deriva en expropiaciones y quedará muy próxima a las viviendas.

La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, apoyó la protesta con su presencia y calificó de 'parche' costoso la obra (26 millones de euros).

También participaron en la marcha concejales del PP y Alternativa, entre ellos el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.