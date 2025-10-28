Mi cuenta

El Ideal Gallego

Bergondo

Bergondo, a un paso de la aprobación definitiva del Plan Especial del Río Maior

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
28/10/2025 10:43
El ámbito de actuación, señalado en el mapa de Lubre
El ámbito de actuación, señalado en el mapa de Lubre
Concello de Bergondo

El Ayuntamiento de Bergondo trasladará esta semana a la corporación, sesión extraordinaria, la aprobación definitiva del Plan Especial del Río Maior, en San Juan de Lubre. Una actuación que supondrá la construcción del Paseo Fluvial del Río Maior y la entrada en servicio de la red de saneamiento de esta zona de Bergondo. 

Lo hace tras recibir un informe favorable de la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta, el último paso para proceder a la aprobación, el proceso de expropiación, la elaboración del proyecto constructivo y la posterior licitación de las obras en Lubre. 

A través de este plan se pondrá en funcionamiento la red de saneamiento para la parroquia con la construcción de tres colectores de saneamiento que completarán la red de aguas residuales, formada por otros siete colectores que ya están ejecutados, y que permitirán la puesta en servicio de esta infraestructura con la conducción de las aguas residuales a la EDAR de Gandarío.

Bergondo aprueba de manera provisional el plan para construir el paseo del río Maior

Más información

Además, se ha diseñado una senda que comunica los lugares de Agrumias y Cambade, en un tramo de aproximadamente 2.184 metros de longitud. 

Este sendero fluvial, que se ejecutará en madera laminada de pino tratado, supondrá un nuevo espacio de ocio para los vecinos , sirviendo además como atractivo turístico.

Asimismo, se procederá a la restauración ambiental del ámbito ya que presenta una cierta degradación por la presión constructiva que ha sufrido y se incluirán soluciones para minimizar los efectos del riesgo de inundación en dos tramos por los que discurre el Maior.

