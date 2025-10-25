Nuria Mosqueira Varela recibe o VI Premio de Poesía Filomena Dato do Concello de Bergondo
A coruñesa Nuria Mosqueira Varela, coa obra 'Oito Días', recibiu hoxe de mans da alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, o VI Premio de Poesía Filomena Dato, convocado polo Concello de Bergondo.
A gañadora do pasado ano, Sara Martínez Bello, presentou 'Eira', galardoada na edición anterior, e aproveitou para asinar exemplares e participar nun faladoiro xunto a gañadora deste 2025.
O xurado, integrado pola alcaldesa Alejandra Pérez Máquez, que preside, pero sen voto; Dorés Tembrás como secretaría; Leticia María Rey como funcionaria, e Antía Otero, Silvia Penas e Miro Villar, como vogais, valoraron "a construción dun universo propio e a recreación dunha atmosfera", convencidas que "estamos ante un libro que amosa unidade no traballo estrutural, un manexo interesante dos símbolos, a dicotomía entre o salvaxe e o doméstico, afondando na convivencia entre a emoción e a violencia, a memoria persoal e social”.
O premio ten unha dotación económica de 2.500 euros e a publicación da obra pola editora Apiario na colección de poesía Filomena Dato.
Apiario é a encargada de coordinar este concurso de poesía e tamén levará a cabo a publicación da obra gañadora asumindo todo o proceso: deseño, imprenta, distribución e promoción.
A través deste galardón, o Concello de Bergondo suma o seu gran de area na promoción de certames que impulsan a creación poética en galego, así como a manter en vigor a figura histórica de Filomena Dato Muruais (1865-1926), muller fundamental no movemento literario do Rexurdimento e á que se lle dedicará o ano 2026.
Traxectoria
Nuria Mosqueira Varela ten formación en artes plásticas e audiovisual, estudou Belas Artes na Universidad de Salamanca, os Mestrados de Arte e Creación na Complutense de Madrid e de Profesorado na Universidade da Coryña e un posgrao en Montaxe Audiovisual na Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente traballa como docente de debuxo e cor na Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
Ao longo deste tempo foi seleccionada en distintos certames de artes plásticas e vídeo-creación e traballou en lugares diversos, entre os que destacan a participación en proxectos audiovisuais tanto propios como alleos e en proxectos de educación artística.
No eido da escrita acadou o terceiro premio de poesía no certame Xuventude Crea (2017) e, como guionista, obtivo subvencións de Agadic tanto para escrita de longametraxe (2017) como para realización de curtametraxe (2019). Tamén, recentemente, comezou a participar en recitais e micros abertos.