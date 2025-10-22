Bergondo sale a la calle contra el baipás de Infesta: "Cortiñán non se mutila"

Las vías de la Estación de Betanzos-Infesta Javier Alborés

El Concello de Bergondo ha convocado una manifestación contra el proyecto del Ministerio de Transporte para el ‘ramal de conexión entre las líneas de ancho ibérico León – A Coruña y Betanzos Infesta-Ferrol’, que implica la supresión del Bypass de Infesta.

Lo hace tras recurrir la decisión del Ministerio de no contemplar la alternativa propuesta por el gobierno local para el proyecto de supresión del baipás de Infesta al concluir que “la alternativa 5s propuesta no resulta viable técnicamente”.

La manifestación está prevista para el próximo martes, 28 de octubre, a las 12 horas, en la DP-0105, al lado del Hotel Luso, y se realizará bajo el lema ‘Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila’.

Antecedentes

El organismo estatal justifica que la solución inicial “cuenta con un trazado que cumple la normativa, no supone problemas futuros en la explotación del ramal, no afecta directamente a ninguna vivienda, edificación industrial ni instalación de la subestación y además cuenta con un informe de impacto ambiental aprobado”.

Afirmación con la que no está de acuerdo el gobierno local, que considera que esta solución, denominada Alternativa 6, “afecta gravemente a nuestros vecinos y vecinas, a nuestro urbanismo y territorio” mientras que la Alternativa 5s propuesta por el Concello es “más sensata, más económica y más justa”.