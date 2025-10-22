Bergondo presenta su nueva guía en el Monasterio de San Salvador

La nueva guía, ‘Bergondo, naturalmente: guía para coñecer o noso concello’ Cedida

El Concello de Bergondo presentó su nueva guía, ‘Bergondo, naturalmente: guía para coñecer o noso concello’, una publicación destinada a dar a conocer los recursos naturales, patrimoniales y culturales del municipio.

La publicación, editada por el Concello, recopila información sobre el patrimonio histórico-artístico, la naturaleza, las rutas de senderismo, las playas, las fiestas populares y los servicios municipales, con un enfoque divulgativo y visual que busca facilitar la visita al territorio.

El acto tuvo lugar en el Monasterio de San Salvador de Bergondo, uno de los emblemas del patrimonio local, dentro de una estrategia municipal que busca reforzar su puesta en valor de cara al 900 aniversario de la firma del documento fundacional del monasterio, que se conmemorará en 2026. Además, próximamente se llevarán a cabo actuaciones de mejora de su entorno y de los accesos, actualmente en proceso de licitación.

La presentación corrió a cargo de la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, y de la concejala de Turismo, Pilar Barja, quienes destacaron la importancia de esta nueva guía como herramienta para acercar a vecinas, vecinos y visitantes la riqueza patrimonial, paisajística y cultural del municipio.

“Bergondo es un ayuntamiento con una gran historia y con un entorno natural y humano que merece ser conocido y disfrutado. Esta guía pretende ser una invitación a descubrir todo lo que somos y todo lo que tenemos que ofrecer”, señaló la alcaldesa durante el acto.

“Queremos que el Monasterio de San Salvador vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en la historia de Bergondo y de Galicia. Este aniversario de 900 años será una oportunidad única para hacerlo visible y proyectarlo hacia el futuro”, añadió la concejala de Turismo.

La guía estará disponible en formato impreso y digital en la página web municipal y en los principales puntos de información turística del ayuntamiento. Además, se repartirá en todos los hogares del municipio.