Nuria Mosqueira Varela gana el VI Premio de Poesía Filomena Dato con la obra Oito días

Nuria Mosquera Cedida

La autora coruñesa Nuria Mosqueira Varela ha resultado ganadora del VI Premio de Poesía Filomena Dato con su poemario titulado Oito días. El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Bergondo y coordinado por la editorial Apiario, reconoce cada año la creación poética en gallego y rinde homenaje a la escritora y pionera Filomena Dato Muruais (1865-1926).

El jurado destacó de la obra “la construcción de un universo propio y la recreación de una atmósfera, subrayando el control en el manejo de la lengua y la introducción de la oralidad”. También valoró “la unidad estructural del conjunto, el uso simbólico de las imágenes y la convivencia entre emoción y violencia, memoria personal y social”.

El tribunal estuvo formado por la alcaldesa Alejandra Pérez Máquez como presidenta (sin voto); Dorés Tembrás como secretaria; Leticia Mª Rey como funcionaria; y Antía Otero, Silvia Penas y Miro Villar como vocales.

Jurado del Premio Filomenta Dato Cedida

El premio cuenta con una dotación económica de 2.500 euros y la publicación del poemario en la colección de poesía Filomena Dato, editada por Apiario, que asumirá el proceso completo de diseño, impresión, distribución y promoción de la obra. Un galardón que impulsa la creación poética en gallego

Con este certamen, el Ayuntamiento de Bergondo reafirma su compromiso con la promoción de la literatura gallega y la visibilidad de las autoras contemporáneas, manteniendo viva la memoria de Filomena Dato, figura esencial del Rexurdimento, a quien se dedicará el año 2026.