Bergondo

Abierto el plazo para pedir ayudas para el pago del consumo energético en Bergondo

Está abierto el plazo hasta el próximo 31 de octubre para solicitar las ayudas destinadas al apoyo para el pago de los gastos de consumo energético y de la vivienda habitual

Redacción
08/10/2025 12:10
Obras en electricidad
Obras en electricidad
Se abre el plazo para estas ayudas que contemplan hasta un máximo de 900 euros para cubrir tres mensualidades de alquiler o préstamo hipotecario, así como hasta 400 euros para sufragar cuatro facturas de consumo energético.

Las personas interesadas deben presentar un formulario que permite solicitar ambas ayudas a través del siguiente enlace https://sede.bergondo.gal/sxc/gl/procedimientosytramites/tramites/SolicitudeAyudasPagoViviendaHabitualyFacturas2025

Se puede acceder tanto al formulario de solicitud como a toda la información sobre el procedimiento.

Para todas las personas interesadas en ampliar la información también pueden hacerlo contactando con los servicios sociales del Ayuntamiento de Bergondo en el teléfono 981 791 252 (extensión 4) o a través del correo electrónico servizos.sociais@bergondo.gal.

Cabe destacar que esta iniciativa está financiada a través del Plan Social de la Diputación de A Coruña, con una dotación total de hasta 40.000 euros.

