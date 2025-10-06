Mi cuenta

Bergondo

Bergondo se vuelca con la AECC

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/10/2025 11:53
Integrantes de la Junta Local de la AECC durante la comida solidaria de Bergondo
Integrantes de la Junta Local de la AECC durante la comida solidaria de Bergondo
Cedida

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Bergondo celebró con éxito incontestable su comida solidaria que, como cada año, celebró en el Restaurante As Rodas.

El municipio se volcó con un evento que reunió a cientos de vecinos, colaboradores y representantes institucionales con una misma meta: colaborar económicamente con la lucha contra el cáncer y apoyar a los afectados por la enfermedad en un "ambiente de solidaridad y participación, logrando una asistencia récord y una recaudación que superó las expectativas de la organización", explican desde la Junta Local de la AECC.

Durante el encuentro, los miembros de la directiva agradecieron “el compromiso y la generosidad de todos los asistentes, empresas colaboradoras y voluntarios y voluntarias que hacen posible que la asociación siga desarrollando su labor de apoyo, prevención e investigación”.

Además de la comida, se realizó un sorteo de regalos, donados por establecimientos de Bergondo y de todo el entorno de A Coruña. 

Desde la Junta Local de la AECC de Bergondo recordaron que combatir el cáncer "es tarea de todos" y animaron a la ciudadanía a "seguir colaborando a lo largo del año en las diferentes iniciativas que la entidad promueve" en toda España.

COMIDA DE LA AECC DE BERGONDO
El evento reunió numerosos vecinos, colaboradores y representantes institucionales en As Rodas
Cedida

