Patrimonio autoriza las obras para ensanchar la DP-0810 a la altura de Villa Julia, en Guísamo

Imagen de archivo de uno de los numerosos accidentes registrados a la altura de Villa Julia - Archivo El Ideal Gallego

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta autoriza a la Diputación de A Coruña la ocupación de los terrenos necesarios para ampliar el ancho de la calzada de la DP-0810 a la altura de Villa Julia, en San Paio. Este es uno de los considerados tramos 'negros' del área coruñesa por su alta concentración de accidentes, como el que sufrió un camión esta misma semana causando importantes retenciones en Guísamo.

Con esta autorización se inicia una nueva etapa y, de acuerdo con lo anunciado esta mañana por el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, durante una visita a la zona, se podrán atender las reividincaciones de vecinos, conductores y responsables municipales, que llevan años reclamando estas obras que, según los cálculos de la institución provincial, podrían estar realizándose en junio de 2026