Transición Ecológica aprueba de manera definitiva el proyecto para estabilizar los taludes de O Regueiro

Vista de la playa de O Regueiro, en Bergondo - Cedida

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge el anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de la aprobación definitiva del proyecto de estabilización de taludes en O Regueiro para mejorar la seguridad en este arenal de Bergondo.

Ahora, tras este movimiento necesario, la institución municipal ya puede iniciar los trámites para poner a disposición los terrenos afectados por la actuación propuesta, tal y como se comprometió el Pleno de Bergondo.

Esta actuación es clave para resolver los problemas de erosión e inestabilidad que afectan al borde litoral de esta playa situada en el margen izquierdo de la ría de Betanzos, dentro del espacio protegido Red Natura 2000 Betanzos-Mandeo.

Así, contempla la continuación de las actuaciones acometidas en la zona este del litoral, con trabajos que incluyen el desbroce y limpieza de los taludes, su estabilización mediante escolleras y mallas de protección, la ejecución de una senda peatonal sobre la escollera, y una pasarela de madera para salvar el cauce del Rego do Cabanés.

Además, se llevará a cabo una hidrosiembra con especies vegetales adaptadas al ambiente marino para favorecer la integración paisajística de la obra.

Desde el Gobierno PSOE-AV destacan que “este é un paso máis, e xa quedan menos, en canto se complete o proceso expropiatorio será o ministerio o encargada de sacar a licitación o proxecto para logo acometer as obras”.