Un hombre resulta herido al ser alcanzado por la rueda que se soltó de un vehículo en la N-VI

El accidente ocurrió en la N-VI en Guísamo - Cedida

Un hombre de 25 años de edad resultó herido al ser alcanzado por la rueda que se soltó de una furgoneta cuando esta circulaba por la N-VI a su paso por Santa María de Guísamo, en Bergondo.

El suceso ocurrió esta tarde, alrededor de las 17.30 horas, a la altura del kilómetro 581 y, según informó Emerxencias 112, el varón, que estaba en la parada del autobús, sufrió heridas en una pierna y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Hasta Guísamo se desplazaron de inmediato Protección Civil de Bergondo, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia 061.