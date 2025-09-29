Importantes retenciones en la DP-0810 a la altura de Villa Julia por la caída en la cuneta de un camión articulado

Camión atrapado en Culleredo - Cedida

Desde las 8:30 horas de esta mañana se registraron importantes retenciones en la carretera DP-0810, a la altura de Villa Julia, debido a un accidente en el que un camión articulado se ha salido de la vía y ha caído a la cuneta.

El vehículo permanece atrapado, lo que complica enormemente su retirada y está provocando importantes problemas de circulación en la zona.

Agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil trabajan desde primera hora en el lugar del siniestro para resolver la situación lo antes posible y restablecer la normalidad en la vía.

Desde el Concello se ha vuelto a subrayar la importancia y urgencia de llevar a cabo la propuesta de ampliación de este tramo, considerado desde hace tiempo un punto negro por su peligrosidad y la frecuencia de incidentes.