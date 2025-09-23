Mi cuenta

Bergondo

En marcha las obras de la carretera entre Miodelo y San Fiz de Vixoi en Bergondo

Redacción
23/09/2025 13:56
Obras carretera de Miodelo en Bergondo
Obras carretera de Miodelo en BergondoCedida

Ya están en marcha las obras acondicionamiento de los márgenes de la carretera que une Miodelo con San Fiz de Vixoi hasta la CP-0801. Esta iniciativa, que se incluyó en el POS Adicional del 2023 y que cuenta con un presupuesto de casi 470.000 euros, tiene como principal objetivo mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en un tramo de especial importancia para la movilidad dentro del municipio. 

El proyecto contempla la instalación de una nueva red de pluviales en los márgenes de actuación, en sustitución de las cunetas de tierra actualmente existentes. Además, se llevará a cabo la reposición de pavimentos y la mejora de accesos, incluyendo la instalación de pavimento de adoquín y hormigón en determinadas zonas. También se reforzará la señalización y se implementarán medidas de seguridad adicionales.

Desde el gobierno local destacan la relevancia de esta actuación para garantizar la comodidad y seguridad de peatones y conductores. Asimismo, recalcan que este acondicionamiento responde a la necesidad de modernizar la infraestructura viaria municipal, facilitando el tránsito y reduciendo riesgos asociados a las condiciones actuales del firme y la evacuación de aguas pluviales.

