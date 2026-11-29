Nave de Progando en Sabón Javier Alborés

La empresa Progando, con sede en el polígono de Sabón (Arteixo), está dedicada a la nutrición animal y a la distribución de productos agrarios, jardinería, ferretería, huerta y mascotas. El año pasado alcanzó una facturación de 72,86 millones de euros, lo que supone una cifra notable.

Sus ventas crecen y también lo hacen sus instalaciones. La más reciente es una nave que ha construido recientemente en el polígono de Morás, también en Arteixo, que se usa como almacén de graneles y como “edificio representativo de oficinas”, según recoge la licencia de obra que obtuvo a principios de 2026 para realizar esta construcción.

El presupuesto de ejecución material que la empresa destinó a esta actuación supera levemente los dos millones de euros. La parcela que alberga esta edificación compuesta por tres alturas tiene una superficie de 6.581 metros cuadrados. Además, el proyecto incluyó la ejecución de 24 plazas de aparcamiento.

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Esta instalación se suma a los establecimientos que Progando tiene abiertos al público. En concreto, en Oleiros, Arteixo, Coristanco, Frades, Trazo y A Pastoriza (Lugo). Esta última está en una de las principales zonas ganaderas de Galicia.

Comercialización

El informe de gestión elaborado por Progando destaca que el ejercicio de 2025 estuvo marcado por “una evolución muy positiva del negocio de alimentación animal” debido a que las explotaciones de vacuno de leche disfrutaron de “un contexto favorable”, impulsado por “los buenos márgenes obtenidos gracias a la comercialización de productos lácteos”.

“Esta situación se tradujo en una mayor inversión de los ganaderos en la alimentación de sus animales, incrementando el consumo de piensos y otros productos nutricionales”, asegura.

Este documento también recoge que la compañía comercializó 130 millones de toneladas de piensos y materias primas, manteniendo una trayectoria de crecimiento y consolidando “su compromiso con un servicio cercano, una nutrición de calidad y el apoyo al desarrollo” de las explotaciones ganaderas.

Esta compañía, con sede en el polígono de Sabón (Arteixo), alcanzó una facturación de 72,86 millones de euros el año pasado, lo que representa un incremento del 4,94% en comparación con los 69,43 millones de euros registrados en el ejercicio anterior.

Los beneficios netos también se comportaron de forma muy positiva, ya que se situaron en 3,03 millones de euros, frente a los 2,26 millones de euros obtenidos durante 2025. Esto supone un crecimiento interanual del 15,70%, reflejando una optimización en la gestión de los recursos y la eficiencia operativa de la empresa.