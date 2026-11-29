Captura del vídeo difundido por el PSOE sobre la supuesta manipulación de votos de José María Sánchez Novo, apoderado del PP PSOE ARTEIXO

El PSOE de Arteixo anunció este domingo que ha denunciado a José María Sánchez Novo, edil de Seguridad Ciudadana y apoderado del Partido Popular en las elecciones de este 29-N, por supuesta manipulación de votos. En concreto, han colgado un vídeo en que el concejal entrega una papeleta a un vecino y ayuda a otra mujer a meterla en el sobre y cerrarlo, algo que los socialistas consideran "moi grave". "Manipulando o voto da cidadanía con todo o descaro. Acudimos ao cuartel da Garda Civil a denuncialo", escribió la formación en redes sociales.

Por su parte, el Gobierno de Carlos Calvelo niega tal acusación y asegura que Sánchez Novo también ha presentado denuncia por la difamación. "El Gobierno municipal quiere señalar que el propio concejal ha presentado una denuncia penal contra el PSOE de Arteixo por calumnias y distribución de vídeos con información falsa en las redes".

Añaden los populares que la denuncia de Novo "está apoyada por las declaraciones de la propia persona que aparece en el vídeo solicitándole ayuda al concejal, ya que debido a problemas físicos de movilidad en las manos no conseguía introducir las papeletas en los sobres".

Además, aseguran que "la escena fue presenciada por más personas que estaban a esa hora en el centro cívico y que atestiguan que no hubo ningún tipo de mala práctica, sino una solicitud previa de ayuda por parte de la mujer en cuestión".

El Ayuntamiento de Arteixo advierte de las "malas prácticas comunicativas, muy habituales en el PSOE de Arteixo" y lamentan que estos episodios solo "vienen a enturbiar la vida política del municipio".

"A democracia non se vende, se defende"

El PSOE arteixán ha respondido a estas declaraciones del Ejecutivo local de forma rotunda: "Se pensan no PP de Arteixo que nos van a calar con ameazas e denuncias por facer público algo tan evidente como o que sae no vídeo que publicamos do centro cívico de Arteixo, téñena clara. A democracia non se vende, se defende", alegan.

Muestran escepticismo sobre la denuncia del concejal popular. "Presentamos denuncia na Garda Civil e estamos ansiosos porque chame alguén pola suposta denuncia do PP", señala la agrupación socialista.

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