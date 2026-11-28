La gestión del Servizo de Axuda no Fogar corresponde a los municipios Archivo El Ideal Gallego

La Xunta aseguró que, tras conocer la supuesta agresión sexual a una empleada del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Arteixo, contactó con la coordinación municipal para que se adoptasen las medidas oportunas.

Además, desde Política Social aclararon que la Xunta sí firmó el protocolo de protección del personal del SAF, si bien el documento cuya firma reclama ahora la CIG es distinto y que no lo suscribirá “sin estudiarlo y evaluarlo previamente”.

En respuesta a la denuncia del sindicato, el departamento autonómico recordó que el SAF es una competencia municipal y que corresponde a los ayuntamientos su gestión y todo lo relativo al personal, de acuerdo con la Lei de Servizos Sociais de Galicia.

No obstante, animó a denunciar ante los órganos competentes cualquier situación que pueda afectar a la seguridad o los derechos de las trabajadoras y explicó que el protocolo que sí firmó fue ratificado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), que es el órgano técnico en materia de prevención de riesgos laborales.

Según indicaron, el documento fue elaborado a petición unánime de la mesa de trabajo impulsada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), dado el carácter municipal del SAF.

La CIG denuncia una agresión sexual a una trabajadora del SAF de Arteixo Más información

En este sentido, aseguró que el documento anexo que reclama ahora la CIG no se elaboró en el marco de ese proceso de colaboración y que, por tanto, no se corresponde con el protocolo ya firmado por la Administración autonómica.

Además, Política Social reiteró su compromiso con la protección de las trabajadoras del SAF, la prevención de situaciones de violencia y la colaboración con las administraciones competentes para que estas profesionales puedan desarrollar su labor con seguridad.

La respuesta de la Xunta llega después de que la CIG denunciase una supuesta agresión sexual a una empleada del SAF de Arteixo y reclamase a Política Social que firmase el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa en este servicio.

El sindicato considera que estos episodios evidencian la vulnerabilidad y desprotección a la que, a su juicio, están expuestas las trabajadoras que desempeñan su labor en domicilios particulares.

Por su parte, el Ayuntamiento de Arteixo confirmó a Europa Press que el consistorio tenía conocimiento de la supuesta agresión y que había activado los protocolos correspondientes en coordinación con la empresa de la que depende la trabajadora.