Panorámica de la fachada principal del Ayuntamiento de Arteixo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La CIG-Servizos denunció y condenado a través de un comunicado la agresión sexual sufrida por una trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) en Arteixo).

Según la CIG, se trata de "un hecho gravísimo e intolerable que vuelve a poner de manifiesto la situación de vulnerabilidad y desprotección a la que se enfrentan muchas profesionales que desarrollan su labor en domicilios particulares".

El sindicato trasladó a la trabajadora agredida "todo su apoyo, solidaridad y acompañamiento", e insiste en que "ninguna mujer debería sufrir violencia sexual en su puesto de trabajo ni tener que poner en riesgo su integridad física y psicológica por ejercer su profesión".

Responsabilidad

La CIG-Servizos manifestó que "la responsabilidad de garantizar la seguridad de las trabajadoras no corresponde únicamente a las empresas concesionarias, sino también a las administraciones públicas", por lo que pide la implicación del Ayuntamiento de Arteixo y de la Xunta.

Por su parte, el Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo, indica que está al tanto de la situación y que "ha activado los protocolos correspondientes para este tipo de casos en coordinación con la empresa de la que depende la trabajadora".