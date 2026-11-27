Parque de Monticaño, en Arteixo Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Arteixo organiza una nueva edición del campamento SumaNeve, dirigido a niños de 6 a 12 años, que se desarrollará a partir del 22 de diciembre y se extenderá hasta el 7 de enero de 2027.

El municipio oferta treinta plazas por semana: una del 22 al 29 y otro del 30 al 7 de enero de 2027.

El Grupo 1 se desarrollará los días 22, 23, 24, 28 y 29 y el Grupo 2, el 30, 31, 4, 5 y 7. En ambos casos, en horario de 10.00 a 14.00 en el Espacio Municipal Ecolóxico, en el Parque Monticaño.

El transporte y la merienda están incluidos y, entre otras actividades, habrá juegos de hielo y agua, talleres navideños, huerta ecológica y una visita al Museo de Automoción Mahi.

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Las solicitudes deberán enviarse a https://sumarte.gal/servizos/espazo ecoloxico/campamento_sumaneve_2627_gl/ antes del día 2 de diciembre y tendrán prioridad los empadronados en Arteixo y abonados en Sumarte.

Los interesados en ampliar esta información pueden dirigirse a www.sumarte.gal, por teléfono al 981659090 o 881058814 y, a través de WhatsApp, al 698193000.

En cuanto a las tarifas, los abonados y empadronados abonarán 30 euros por un hijo, 15 por el segundo y sin coste alguno en el caso del tercero; mientras que los no abonados o no empadronados pagarán 60 por el primero, 30 por el segundo y 15 por el tercero.