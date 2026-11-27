Obras en la Travesía de Oseiro

El Ayuntamiento de Arteixo ha iniciado las obras de humanización y regularización viaria de la Travesía de Oseiro, una actuación que servirá para transformar un tramo con una alta densidad de circulación e incrementar sustancialmente las condiciones de accesibilidad y seguridad para los transeúntes, explica el Gobierno de Carlos Calvelo.

La intervención se desarrolla en la carretera AC-415, entre la rotonda de Sabón y el número 28 de la travesía, una zona que soporta una importante intensidad de tráfico debido a su emplazamiento, en las inmediaciones del área industrial, y a su condición de vía de comunicación entre diferentes núcleos de población.

Las estimaciones municipales sitúan en más de 12.500 los vehículos que circulan diariamente por esta zona, lo que da una idea de la importancia de intervenir en esta infraestructura.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Cernadas por un importe de 660.000 euros y está financiada al 60% por los Feder dentro del Plan EDIL que está acometiendo Arteixo.

Carlos Calvelo explica que “uno de los objetivos fundamentales de esta intervención es mejorar las condiciones de movilidad de los peatones”, completando y ampliando las aceras existentes para garantizar itinerarios continuos y accesibles.

Para ello, se actuará sobre la sección de la vía, ampliando el espacio disponible en su margen derecha y desplazando el eje de la calzada para conseguir una mayor anchura en las aceras y las zonas de estacionamiento del margen izquierdo.

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Asimismo, se construirá un tramo de acera que actualmente no existe y resolver así uno de los principales problemas que presenta esta vía para los desplazamientos a pie. Los nuevos itinerarios incorporarán pavimentos homogéneos y antideslizantes, además de señalización táctil, de acuerdo con las exigencias actuales de la normativa autonómica y estatal en materia de accesibilidad.

La seguridad vial constituye otro de los aspectos centrales de las obras de Oseiro. Así, se modificarán los pasos de peatones, que serán retranqueados y contarán con zonas de refugio para facilitar el cruce de la calzada.

También se mejorará la iluminación específica de estos puntos para incrementar la visibilidad y reducir los riesgos tanto para los peatones como para los conductores.

La renovación de los servicios públicos será otra de las actuaciones destacadas. El proyecto contempla el soterramiento de las actuales líneas aéreas de electricidad y telefonía, que discurren por postes de madera y hormigón, así como la renovación del alumbrado público mediante tecnología led y sistemas de telegestión, que permitirán mejorar la eficiencia energética y optimizar su funcionamiento.

Asimismo, se rehabilitará el firme de la calzada, se renovará la señalización horizontal y vertical y se actuará sobre determinados tramos de las redes de saneamiento de aguas fecales y pluviales. También se adecuará la parada de autobús existente a la altura del kilómetro 0,050 y se instalará nuevo mobiliario urbano para mejorar la comodidad de los usuarios del espacio público.

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El Ayuntamiento de Arteixo es consciente de que la ejecución de estos trabajos se desarrolla en una vía con una elevada intensidad circulatoria, por lo que la planificación de las obras tendrá en cuenta la necesidad de minimizar las afecciones al tráfico.

Para ello, las actuaciones que puedan generar mayores dificultades de circulación, especialmente las relacionadas con la apertura de zanjas y la renovación del asfaltado, se organizarán preferentemente en horario nocturno y fuera de las horas punta. También se habilitarán cortes alternativos de carril, regulados mediante semáforos o señalistas, para mantener la circulación en la medida de lo posible.

Con el inicio de estas obras, Arteixo continúa avanzando en su política de renovación y humanización de los espacios públicos, extendiendo a los núcleos de población las actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

La intervención en Oseiro permitirá convertir un tramo de carretera con una clara vocación de tráfico rodado en un espacio más equilibrado, en el que los desplazamientos peatonales dispongan de unas condiciones adecuadas y seguras.

La actuación supone, en definitiva, una mejora importante para los residentes de Oseiro y para todos los usuarios de una travesía que constituye un punto estratégico de la movilidad municipal, conciliando las necesidades de circulación con el objetivo de disponer de espacios públicos más accesibles, modernos y seguros.